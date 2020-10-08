Samsun'da pitbull dehşeti

Samsun'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğradı. Biranda kanlar içerisinde yerde kalan kız ölümden döndü.

Samsun'un Havza ilçesinin gerçekleşen korkunç olayda öğrenilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları parka birlikte oyun oynarlarken parkın yanında bulunan bir bahçede duran köpekleri sevmek istediler. Bahçede bulunan köpeklerin bağlı olmadığı gelen iddialar arasında. Evin bahçesinde bulunan 3 adet pitbull cinsi köpekler biranda Tuğba Kaplana saldırdı. Ne olduğunu anlamayan küçük kız bir anda kanlar içerisinde kalırken çevre sakinleri küçük kızın yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan küçük kız ilk müdahalesinin ardından ildeki tam teşekküllü bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı o dehşet anlarını gözyaşları içerisinde anlatan küçük kız arkadaşları ile parka gittiğini, köpekleri görünce sevmek istediklerini bir arkadaşının köpekleri sevmek için bahçeye gidip kapıyı açtığını kapının açılır açılmaz köpeklerin saldırdığını ve kendisinin üzerine atlayarak bahçeye doğru çektiğini ısırdığını anlattı.

Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, Çocukların oynamak için gittikleri parka yakın yerde bu tarz köpeklerin neden beslendiğine isyan ederken şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

