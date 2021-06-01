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Samsun'da komşusu ile tartışan adam dehşet saçtı

Samsun'da komşusu ile tartışan bir kişi pompalı tüfekle etrafına rastgele ateş açarak dehşet saçtı. Olayda yoldan geçen 3 kadın yaralandı.

01 Haziran 2021 Salı 19:34
Samsun'da komşusu ile tartışan adam dehşet saçtı
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Samsun’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Nar Sokak’ta alkollü olduğu öğrenilen Hasan V. Adlı bir kişi komşusu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle eline geçirdiği pompalı tüfek ile sağa sola ateş açmaya başlayan alkollü adam yoldan geçen 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Etrafa saçılan kurşunlar ile yaralanan 3 kadın sokak ortasında kanlar içerisinde yere yığıldılar. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ile yaralı kadınlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

ÇELİK YELEKLİ POLİSLER DEVREYE GİRDİ

Gerçekleşen olay sonrasında Hasan V. evine girip saklandı. Olay yerine gelen ekiplere direnen Hasan V., devreye giren çelik yelekli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalandı. Hemen gözaltına alınan zanlı ifadesi için emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, sokak üzerinde bulunan bina ve otomobillerde de saçma isabet ettiği tespit edildi.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
SamsunOlay
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