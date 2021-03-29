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Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi yakalandı

Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden toplam 14 kişi yakalandı.

29 Mart 2021 Pazartesi 23:59
Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi yakalandı
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Samsun’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart Pazartesi günü Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik'te yapılan denetimlerde, HES kodu ve kimlik sorgulamalarında pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını hiçe sayarak ihlal eden toplam 14 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan yapılan denetim ve yakalanana kişiler hakkında yapılan açıklamada denetimlerin aralıksız süreceği belirtilerek, gün boyu yapılan HES kodu sorgulamaları ile denetimlerinde karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen; Mediciye Çarşısı giriş noktasında 1 pozitif şahıs, 1 temaslı şahıs, Saathane çay ocakları bölgesinde 3 temaslı şahıs, İstiklal Caddesi'nde 1 pozitif şahıs, 1 temaslı şahıs, Yabancılar Çarşısı girişinde 1 pozitif şahıs, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 3 temaslı ve 2 izlem kaydı olan 5 şahıs, Tekkeköy-Ordu yolu uygulama noktasında ise 1 pozitif şahıs tespit edilerek yakalanan bu kişiler hakkında  idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi. Verilen ceza sonrasında ise yakalanan kişiler filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Karantina kurallarını hiçe sayarak toplum sağlığını tehdit eden şahıslara asla taviz verilmeyeceğini söyleyen Samsun Valiliği il genelinde artan vakaların önüne geçmek ve il renginin mavi olması için çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.



Son Güncelleme: 29.03.2021 23:59
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Anahtar Kelimeler:
SamsunKORONA
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