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Samsun'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü!

Kan donduran kadın cinayet Samsun'da yaşandı! Sevgililer gününde eşini bıçaklayarak öldürdü! Samsun İlkadım'da oturan bir çiftin arasında çıkan tartışmasın büyümesi sonrasında cinayet yaşandı.

14 Şubat 2021 Pazar 10:28
Samsun'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü!
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Samsun İlkadım’da tartışmanın büyümesi sonrasında eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Halk Eğitim Merkezi’nde öğreticilik görevi yapan Mihrican E. (46) ile mühendis olan kocası Oğuz Kağan E. (51) arasında Ulugazi Mahallesi’nde bulunan evlerinde tartışma yaşandı.

Tartışmanın giderek büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrası Oğuz Kağan E., karısını boğazından bıçaklaması sonrasında 112 ambulans ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Sonrasında babaannesinde kalan lise son sınıf öğrencisi oğluna giden Oğuz Kağan E., olayları anlatmasının ardından geri evine dönerken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İhbar sonrası eve giden polis ve 112 ambulans ekipleri, Mihrican E.’nin yaşamını yitirdiğini gördü.

Kadının cansız bedeni, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki morga götürüldü.

İkilinin İstanbul’da bir üniversitenin tıp fakültesinde eğitim gören birde kız çocukları olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 10:28
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PolisIlkadımKadınSamsun
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