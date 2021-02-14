Samsun'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü!

Samsun İlkadım’da tartışmanın büyümesi sonrasında eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Halk Eğitim Merkezi’nde öğreticilik görevi yapan Mihrican E. (46) ile mühendis olan kocası Oğuz Kağan E. (51) arasında Ulugazi Mahallesi’nde bulunan evlerinde tartışma yaşandı.
Tartışmanın giderek büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrası Oğuz Kağan E., karısını boğazından bıçaklaması sonrasında 112 ambulans ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
İhbar sonrası eve giden polis ve 112 ambulans ekipleri, Mihrican E.’nin yaşamını yitirdiğini gördü.
Kadının cansız bedeni, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki morga götürüldü.
İkilinin İstanbul’da bir üniversitenin tıp fakültesinde eğitim gören birde kız çocukları olduğu belirtildi.