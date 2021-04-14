Samsun'da ilk önce eşini sonra kendisini vurdu

Samsun’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Salıpazarı İlçesi Bereket Mahallesi Şehit Adnan Yıldız Caddesi kenarında bulunan tarlada meydana gelen olayda 58 yaşındaki Mehmet Ö. Evlerinin yakın bir bölgesinde bulunan tarlalarında lahana toplayan 3 çocuk annesi eşi 51 yaşındaki Selma Ö.’yü elindeki pompalı tüfek ile vurdu. Yaşanan korkunç olayda talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Ö. Daha sonra aynı silah ile kendisini vurarak intihara kalkıştı. Ağır bir şekilde yaralanan can koca hastaneye kaldırılarak burada ilk müdahalesi yapıldı. Durumunun ağır olması sebebiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan hayatının kaybeden Selma Ö’nün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken Çiftin çocukları F.Ö annesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Komşuları silah seslerinin duyduklarını ve olayı gördüklerinin anlatırken oldukça üzgün olduklarını dile getirdiler. . Selma Ö.'nün çok iyi bir kadın olduğunu ifade veren komşuları, "Yazık oldu" dedi.

Yaşanan korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

