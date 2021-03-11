Samsun'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı

İlkadım İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bıçaklı saldırıya uğrayan M.Y ve K.Z adlı kişiler çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaşanan bıçaklı saldırı sonrasında ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında olayda şüpheli olarak gösterilen M.T.K ile kardeşi S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.