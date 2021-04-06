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Samsun'da feci olay! Sokakta saldırı sırasında fırlatılan bıçak başına saplandı

Samsun’da kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ersin A. (17) başına fırlatılan bıçakla yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

06 Nisan 2021 Salı 21:44
Samsun'da feci olay! Sokakta saldırı sırasında fırlatılan bıçak başına saplandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde saat 16.00 sularında feci bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre sokakta bulunan 17 yaşındaki Ersin A., kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında saldırganların yanında bulunan ve bir anda fırlatılan ekmek bıçağı Ersin A.'nın kafasına saplandı. 

Başında ekmek bıçağı ile kaldırıma oturan Ersin A. çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine gelecek olan sağlık ekiplerini bekledi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları genç adamı ambulansa alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada ameliyata alınan genç çocuğun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken polis, olaydan hemen sonra olay kaçan şüphelileri yakalamak için arama çalışmaları başlattı.



Son Güncelleme: 06.04.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
SamsunSaldırıBıçaklı Saldırı
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