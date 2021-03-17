Samsun’da feci kaza! Anne kız savrulan aracın altında kaldı

Samsun Ondokuz Mayısıs Üniversitesi (OMÜ) kavşağında korkunç bir kaza meydana geldi. Yol kenarında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen anne ve kıza, hafif ticari araca çarparak savrulan bir otomobil çarptı.

Dün saat 15.00 sularında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Ahmet Enes B. idaresindeki hafif ticari araç ile Semih Murat Y. idaresindeki bir otomobil döner kavşağa geldiklerinde hızla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kavşağın kenarında Zehra Atmaca (29) annesi Ayşegül Aydemir'e (47) çarptı. Meydana gelen kazada anne ve kızı yaralanırken ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Zehra Atmaca'nın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken tedavisi devam eden anne Aydemir’in de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazadan sonra hafif ticari araç sürücüsü polisler tarafından gözaltına alınırken kaza anının çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.