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Samsun'da eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl ceza kesildi!

Samsun'da boşandığı eşini sokak ortasında öldüresiye darbeden İbrahim Zarap'ın hakkında açılan dava sonrasında alacağı ceza belli oldu. Zarap, toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 17:35
Samsun'da eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl ceza kesildi!
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Samsun'a bağlı Canik ilçesinde 5 yaşındaki kızının annesiyle sokak ortasında tartışan ve tartışma sonrasında şiddet uygulayan eski eş İbrahim Zarap'ın mahkemesi gerçekleştirildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrasında mahkeme heyeti Zarap'ın savunmasını dinledikten sonra 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Savunmasında yaptığının çok kötü birşey olduğunu ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenilen İbrahim Zarap'ın kasten adam öldürmeye teşebbüs etmesi nedeniyle 10 yıl ve aynı zamanda eski eşinin cep telefonunu kırmasından dolayı mala zarar vermesi nedeniyle 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 17:35
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIbrahim ZarapMahkemeCeza
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