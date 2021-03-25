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Samsun'da eşini darp eden İbrahim Zarap'ın iddianamesi hazırlandı!

Samsun'da kızının gözleri önünde eşini öldüresiye darp eden İbrahim Zarap'ın iddianamesi hazırlanarak tamamlandı. Tamamlanan ve mahkemeye sunulacak olan iddianamede Zarap için 18 yıl hapis cezası talep edildi.

25 Mart 2021 Perşembe 10:23
Samsun'da eşini darp eden İbrahim Zarap'ın iddianamesi hazırlandı!
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6 Mart tarihinde Samsun'da meydana gelen ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu kadına şiddet olayında flaş bir gelişme yaşandı. 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini sokak ortasında öldüresiye darp eden İbrahim Zarap isimli şahsın mahkemeye sunulması için hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlandı öğrenildi. 

Yanına aldığı kızını eski eşi Emriye Metegül'e teslim edeceği sırada yaşanan tartışma sonrası eşine tekme tokat saldıran ve öldüresiye darp eden İbrahim Zarap'ın, yerde eşini tekmelediği anları Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle yakalanan İbrahim Zarap, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmiş ve burada verdiği ifadesinde eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söylemesi üzerine sinir krizi geçirdiği için eşini dövdüğünü söylemişti. Adliyede işlemleri tamamlanan Zarap, daha sonra kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde bulunan İbrahim Zarap hakkında, bir iddianame hazırlayan savcılık makamı, tamamladığı dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianame dosyasında eşini darp eden İbrahim Zarap için 18 yıl hapis cezası talep edildiği belirtildi.



Son Güncelleme: 25.03.2021 10:23
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIbrahim ZarapIddianameHapis Cezası
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