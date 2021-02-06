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Samsun'da çöpün içerisinde 1 haftalık bebek bulundu!

Akıl almaz olay karşısında herkesin ağzı açık kaldı! Samsun’da çantanın içerisinde çöpe bırakılan 1 haftalık kız bebek bulundu. Hastaneye götürülen bebeğin sağlığı iyi olduğu belirtildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 05:36
Samsun'da çöpün içerisinde 1 haftalık bebek bulundu!
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İlkadım’ın Orhan Gencebay Caddesi’nde akşam vakitlerinde çöpün içerisinden bebek ağlama sesini işiten vatandaşlar, çantanın içinde bir bebek olduğunu gördü. Koynunda içine çay konulmuş vaziyette terk edilen bebek için sağlık ekipleri ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında kız bebeği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi’ne götürüldü.

Bebek, kaldırıldığı hastanede Kovid-19 ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğe yapılan tedavi sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edileceğine vurgu yapıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 05:36
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Anahtar Kelimeler:
SamsunçöpBebek
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