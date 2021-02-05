Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu

Samsun İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde çevre vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde çöpten gelen bir bebek ağlama sesi fark edildi. Çöp kutusuna bakıldığında çanta içerisine konulmuş koynunda içi çay dolu bir biberon olan bebek bulundu. Vatandaşlar hemen 112 acil yardıma haber verdiler.
BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Öte yandan Polis ekipleri minik bebeğin kim yada kimler tarafından çöp kutusuna bırakıldığını bulmak için araştırmalara başladığı öğrenildi.Bebeğin ailesinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Son Güncelleme: 05.02.2021 22:44