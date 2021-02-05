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Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu

Samsun'da bir çöpte çanta içerisinde daha 1 haftalık olan bir kız bebek bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan bebeğin yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

05 Şubat 2021 Cuma 22:44
Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu
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Samsun İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde çevre vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde çöpten gelen bir bebek ağlama sesi fark edildi. Çöp kutusuna bakıldığında çanta içerisine konulmuş koynunda içi çay dolu bir biberon olan bebek bulundu. Vatandaşlar hemen 112 acil yardıma haber verdiler.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra minik bebeği  hastaneye götürdüler. Minik bebek hastanede Covid-19 ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisinin yapılmasının  ardından minik bebeğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. 

Öte yandan Polis ekipleri minik bebeğin kim yada kimler tarafından çöp kutusuna bırakıldığını bulmak için araştırmalara başladığı öğrenildi.Bebeğin ailesinin bulunması için çalışmalar sürüyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
SamsunBebek
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