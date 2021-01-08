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Samsun'da can pazarı! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada tam bir can pazarı yaşandı. Belediye işçi servisinde meydana gelen fren arızası 2 kişinin ölümüne 22 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

08 Ocak 2021 Cuma 12:06
Samsun'da can pazarı! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi
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Samsun'a bağlı Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis, rampa aşağı giderken fren arızası nedeniyle duramayınca direğe çarptı. Kazada 2 işçi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Sedat Uzuner yönetimindeki Atakum Belediyesi'ne ait işçi servisi rampa aşağı ilerlerken frenleri boşaldı. Yaşanan fren arızası nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol ortasına devrilen serviste can pazarı yaşandı.

2 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen aracın içinde sıkışan işçileri kurtarma çalışması başlattı. Sağlık ekipleri kazada 2 kişi kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlerken yaralı 22 kişiyi ambulanslara alarak çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
SamsunAtakumBelediye Işçi ServisiTrafik Kazası
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