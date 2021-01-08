Samsun'da can pazarı! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi

Samsun'a bağlı Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis, rampa aşağı giderken fren arızası nedeniyle duramayınca direğe çarptı. Kazada 2 işçi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı.
2 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen aracın içinde sıkışan işçileri kurtarma çalışması başlattı. Sağlık ekipleri kazada 2 kişi kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlerken yaralı 22 kişiyi ambulanslara alarak çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 08.01.2021 12:06