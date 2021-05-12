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Samsun'da bunalıma giren genç intihara kalkıştı

Samsun'da bunalıma giren 18 yaşındaki genç birinci katta bulunan evlerinin pencere kenarına çıkarak intihar etmeye kalkıştı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:12
Samsun'da bunalıma giren genç intihara kalkıştı
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Samsun’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İlkadım İlçesi Yenidoğan Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki B.B bunalıma girerek birinci katta bulunan evlerinin pencere önüne çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Polis ekipleri gelmeden önce ısrarla polisleri çağıran aşağı inmeyeceğinin söyleyen genç polisin gelmesiyle bulunduğu yerden aşağı indi. B.B ifadesinin alınması için polisler eşliğinde karakola götürüldü.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIntihar
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