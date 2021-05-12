Samsun'da bunalıma giren genç intihara kalkıştı

’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İlkadım İlçesi Yenidoğan Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki B.B bunalıma girerek birinci katta bulunan evlerinin pencere önüne çıkaraka kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Polis ekipleri gelmeden önce ısrarla polisleri çağıran aşağı inmeyeceğinin söyleyen genç polisin gelmesiyle bulunduğu yerden aşağı indi. B.B ifadesinin alınması için polisler eşliğinde karakola götürüldü.