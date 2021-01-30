Samsun'da bayılıp rayların üzerine düştü! Tramvay sürücüsü son anda fark etti

Yüreklerin ağza geldiği olay geçtiğimiz gün Samsun'da yaşandı.
Merkezdeki bir istasyonda tramvay gelmesini bekleyen bir kişi aniden fenalaştı. Talihsiz vatandaş dengesini kaybedip rayların üstüne düştü ve hareketsiz olarak kaldı.
SÜRÜCÜNÜN DİKKAT FACİAYI ÖNLEDİ
Bu esnada tramvayların çalışıyor olması sebebiyle tehlike içinde kalan talihsiz adamı tramvay sürücüsü son anda fark etti ve faciasının önüne geçti.
Olay yerine acil olarak kısa süre içinde gelen ekipler yapılan ilk müdahale sonrasında vatandaşı hastaneye kaldırdı. Tramvay seferleri ise tehlikenin kalkmasıyla normal akışına döndü.
Tüm olanlar güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi.
Son Güncelleme: 30.01.2021 13:37