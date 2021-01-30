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Samsun'da bayılıp rayların üzerine düştü! Tramvay sürücüsü son anda fark etti

Samsun'da yaşanan olayda istasyonda tramvay bekleyen bir kişi bayılıp rayların üzerine düştü. Tramvay sürücü olayı sonra fark edip, facianın önüne geçti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 13:37
Samsun'da bayılıp rayların üzerine düştü! Tramvay sürücüsü son anda fark etti
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Yüreklerin ağza geldiği olay geçtiğimiz gün Samsun'da yaşandı.

Merkezdeki bir istasyonda tramvay gelmesini bekleyen bir kişi aniden fenalaştı. Talihsiz vatandaş dengesini kaybedip rayların üstüne düştü ve hareketsiz olarak kaldı.

SÜRÜCÜNÜN DİKKAT FACİAYI ÖNLEDİ

Bu esnada tramvayların çalışıyor olması sebebiyle tehlike içinde kalan talihsiz adamı tramvay sürücüsü son anda fark etti ve faciasının önüne geçti.

Adamın tramvayın ilerlediği raylara düştüğünü gören sürücü Merve Yıldız acil sinyali vererek tramvayı durdurdu. Durumu merkeze ileten sürücü hemen tramvaydan inip talihsiz duruma müdahale etti. Tramvay sürücü ve diğer vatandaşlar raylara düşen kişinin bilincini kontrol ederken, hemen 112 sağlık personeline haber verildi.

Olay yerine acil olarak kısa süre içinde gelen ekipler yapılan ilk müdahale sonrasında vatandaşı hastaneye kaldırdı. Tramvay seferleri ise tehlikenin kalkmasıyla normal akışına döndü.

Tüm olanlar güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi.



Son Güncelleme: 30.01.2021 13:37
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Anahtar Kelimeler:
SamsunTramvay
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