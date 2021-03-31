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Samsun'da banyoya giren kişi ölü bulundu

Samsun'da hayatını sürdüren 58 yaşındaki Adem Bülbül duş almak için girdiği banyoda ölü olarak bulundu.

31 Mart 2021 Çarşamba 20:13
Samsun'da banyoya giren kişi ölü bulundu
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Bir kişinin yaşamını yitirdiği olay Samsun'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Samsun'da hayatını sürdüren 58 yaşındaki Adem Bülbül bugün öğlen saatlerinde kendi evinde duş almak için banyoya girdi.

Banyoya giren Bülbül'den uzun süre ses çıkmayınca ailesi durumdan şüphe etti ve banyonun kapısını açarak içeriye girdi. İçeri giren aile fertleri 58 yaşındaki adamı banyoda yerde hareketsiz olarak buldu ve durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Kısa süre içinde eve gelen ekipler Bülbül'ü yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonrasında ölümü şüpheli bulunan Bülbül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.Adem Bülbül'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 31.03.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Samsunölü BulunduDuş
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