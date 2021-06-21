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Samsun'da arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde bir arının yaşlı adamı sokmasıyla yaşlı adam hayatını kaybetti.

21 Haziran 2021 Pazartesi 22:29
Samsun'da arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
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Samsun’da gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Emenli Mahallesi'nde yaşayan ve arıcılıkla uğraşan 70 yaşındaki Durmuş Öksüz kovanlarının yanına gitti. Kovanlarına giden yaşlı adamı bir arı soktu. Arının sokmasından sonra evine giden yaşlı adam evinde baygınlık geçirdi. 112 acil servise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 


Son Güncelleme: 21.06.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
SamsunAcı Olay
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