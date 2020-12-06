Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı

Samsun İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bir evde meydana gelen yangında öğrenilenlere göre anne Sevilay İçlek evlerinde bulunan sobayı yakmak isterken yanında oyun oynayan 5 yaşındaki oğlu Ç.B. İçlek, annesinin elinde bulunan çakmağı alarak diğer odaya kaçtı. Odada tek başına bulunan Ç.B. İçlek çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Çıkan yangınla bir anda alevler içerisinde kalan evde bulunan baba Erol İçlek ve anne Sevilay İçlek ne olduğunu anlamadı. Evde çıkan yangını su taşıyarak söndürmek istediler.

Ancak yangından dolayı alevler evi sarınca hemen itfaiye ve polislere haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evlerinin kira olduğu öğrenilen ve kış günü ortada kalan Sevilay İçlek, yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi.

Evlerinde çıkan yangından dolayı dumandan etkilenen Erol İçlek ve Sevilay İçlek’e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılmaya çalışırken tedaviyi kabul etmeyen çift evlerinin yanışlarını gözyaşlarıyla izlediler.