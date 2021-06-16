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Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelik oldu

Samsun'da 3 kişi ormandan topladıkları mantarları yiyerek zehirlendiler. Şahıslar hastaneye kaldırıldılar.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:44
Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelik oldu
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Samsun’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  iki ilçesinde iki mantardan zehirlenme vakası yaşandı. Zehirlenme vakalarının biri Kavak'a bağlı Divanbaşı Mahallesi'nde gerçekleşirken diğeri ise Havza ilçesinde meydana geldi. 59 yaşındaki  D.N. ile 59 yaşındaki N.N birlikte topladıkları mantar ile yemek yapıp yedi. Mantarla yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlandılar. Hemen hastaneye kaldırılan kişilerin mantardan zehirlendikleri ortaya çıktı. Eğitim hastanesine sevk edilen ikili hemen tedavi altına alındı.

İKİNCİ VAKA HAVZA'DA GERÇEKLEŞTİ

Havza ilçesinde gerçekleşen ikinci  vaka ise Bekdiğin Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki H.T ormanlık bölgeden topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Son Güncelleme: 16.06.2021 00:44
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Anahtar Kelimeler:
MantarZehirlenmeSamsun
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