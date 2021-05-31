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Samsun'da 25 bıçak darbesiyle öldürülen zavallı kadın toprağa verildi

Eşi tarafından uyuduğu esnada 25 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen Kamile Yavuz defnedildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:07
Samsun'da 25 bıçak darbesiyle öldürülen zavallı kadın toprağa verildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere 33 yaşındaki Kamile Yavuz, dün sabah eşi Faruk Yavuz tarafından öldürüldü. Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan zavallı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay sonrasında cani koca Faruk Yavuz tutuklanırken, aldığı bıçak darbeleri ile kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kamile Yavuz ise Havza ilçesinin Aşçıoğlu Mahallesi’nde defnedildi. Göz  yaşları içerisinde defnedilen  zavallı kadının sevdikleri cenazede dualar okudular. 

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Öte yandan edinilen bilgilere göre katil zanlısı Faruk Yavuz İzmir’de 2003 yılında cinayet işlemiş ve sonucunda 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. Cezasının 6 yılını hapishanede geçiren adam daha sonra İnfaz Kanunu'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı. Ancak daha sonra Bafra’da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı ve cezasının 5 yılını geçirmek için Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. Burada bir süre yatan Faruk Yavuz daha sonra açık cezaevine geçiş yaparak buradan  İzinli çıktığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:07
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Anahtar Kelimeler:
SamsunCinayet
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