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Samsun'da 1'inci kattan düşen kızı çamaşır ipi kurtardı!

Samsun'da yaşanan akıllara durgunluk veren olayda, apartmanın 1.katından aşağıya düşen 2,5 yaşındaki kız çamaşır ipinin onun yavaşlatması sonucu yara almadan kurtuldu.

01 Mart 2021 Pazartesi 13:45
Samsun'da 1'inci kattan düşen kızı çamaşır ipi kurtardı!
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Akıllara durgunluk veren olay dün Samsun İlkadım'da yaşandı.

2,5 yaşındaki Durah H. isimli Irak vatandaşı kız çocuğu 1 .katta bulunan evlerinde oyun oynadığı esnada pencereye yakın olan masanın üzerine çıktı ve bir süre orda oyun oynadı.

ÇAMAŞIR İPİ DÜŞME HIZINI AZALTTI

O esnada yanında kimse olmayan küçük kız açık olan cama yaslandı ve sinekliğin yırtılıp kırılması sonucu 1.kat bulunan daireden zemine düştü. Bu esnada zemin kattaki aile tarafından kata asılan çamaşır ip talihsiz çocuğun düşme hızını azalttı.

Durumu gören ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan küçük kız olayda yara almadı. Hastanede yapılan kontrollerden sonra 2,5 yaşındaki kız taburcu edildi.

Evine dönen küçük kızın ailesi büyük mutluluk yaşadı. Baba Abbas Hikmet Nasif, kızının durumunun iyi olduğunu belirterek, Allah'a şükür bir şey olmadı. Hastanede baktılar, kızım iyi dedi.



Son Güncelleme: 01.03.2021 13:45
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Anahtar Kelimeler:
Samsun1.kattan Düşen Kız
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