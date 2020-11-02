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Samsun-Sivas demiryolu hattı durakları ve istasyonları

Samsun - Sivas arasında ki demieyolu hattı çalışmalarının sonuna gelmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile açılış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları merak edilirken aynı zamanda Samsun - Sivas arası demiryolunun güzergah, durak ve istasyonları da araştırılmaya başladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 01:27
Samsun-Sivas demiryolu hattı durakları ve istasyonları
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Birkaç yıldır devam SamsunSivas Demiryolu Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi katılımı ile açıldı. Samsun’dan Sivas’a gidecek kişilerin yolculuklarını 5 saat 45 dakikaya düşüren demiryolu hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda durak ve istasyonları da paylaştı.


Samsun’da il ve ilçe kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Samsun – Sivas demiryolu hattının açılışı da yapıldı. Samsun’un ve Sivas’ın çehresini güzelleştirmek adına yapılan demiryolu çalışmasının çevre illere de ilham kaynağı olduğunun altı çizildi.

Samsun’un Türkiye’nin en doğusu ile en batısını bir araya getirmek için köprü olması gerektiğinin altının çizildiği açılışta şehirde ki ulaşımın çok büyük yol kat ettiğinin altı çizildi.

Durak olarak Samsun, Amasya ve Sivas olarak açıklanan demiryolunun istasyon ve durakları dikkatle dinlendi.

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 01:27
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Anahtar Kelimeler:
SamsunSivasDemiryoluDurakIstasyonGüzergah
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