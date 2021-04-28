Samsun İlkadım'da zincirleme kaza: 5 yaralı!

Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı kazadan 5 kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan olay saat 19.00 sularında İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mehtap G. kontrolündeki 55 NF 827 plakalı otomobil ile Ethem E. idaresindeki 55 AEY 856 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim B. yönetimindeki 55 AAP 051 plakalı otomobile çarparak devrildi. Yaşanan zincirleme kazada, araç içerisinde bulunan sürücüler Mehtap G. ve Ethem E ile beraber Orhan İ., Sudenur S., Ayşegül S. yaralandı. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri zincirleme kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İşte olaya ait bazı görüntüler;