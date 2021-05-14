Samsun İlkadım'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı!

’un İlkadım ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi olan kişilerin tartışmasınınya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay İlkadım ilçesine bağlı Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ç. ve C.K. isimli kişilerin aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma esnasında M.Ç. isimli vatandaş C.K.’yi yüzünden bıçakladı. C.K. bıçakla M.Ç.’yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ç. yoğun bakıma alınırken, C.K. ise tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunu tamamlanan C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. C.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ifade vermesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan M.Ç.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.