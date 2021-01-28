Samsun'da vahşet! Ormanda çuval içinde naylona sarılmış halde cesedi bulundu

Samsun'da yaşayan Arzu Aygün isimli kadın 17 Aralık tarihinde evinden ayrıldı ve genç kadını bir daha kimse görmedi. Durumdan şüphelenen ailesi 24 Aralık tarihinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

CESEDİ ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Soruşturmayı yürüten polis Aygün'ün akrabası olduğu iddia edilen Muharrem C'yi gerekli takip sonrasın gözlatına aldı ve sorgulanmak üzere karakola götürdü. Karakolda sorgulanan şüpheli suçunu polise itiraf etti ve kadının cansız bedeninin yerine polise gösterdi.

Zanlının dediği yere giden polis Aygün'ün çuval içinde naylona sarılmış ve cesedini çürümüş halde buldu.

Talihsiz kadını çürümüş cesedi otopsi için morga gönderilirken, zanlı Muharrem C.'de mahkemeye sevk edildi.

Diğer yandan günlerdir kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.