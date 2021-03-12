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Samsun Çarşamba'da otomobilin çarptığı din görevlisi hayatını kaybetti!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yol kenarında yürüyen din görevlisi ve arkadaşına otomobil çarpması sonucu din görevlisi vatandaş hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı kazadan yaralı olarak kurtuldu.

12 Mart 2021 Cuma 00:06
Samsun Çarşamba'da otomobilin çarptığı din görevlisi hayatını kaybetti!
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Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde yaşanan olayda, otomobilin çarptığı din görevlisi hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı yaralı olarak kurtuldu. Sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen otomobil, Gökçeli Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen Orta Camisi imam hatibi Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Coşkun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı Ahmet Atar’ın tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:06
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SamsunKaza HaberiÇarşamba İlçesiDin Görevlisine Otomobil Çarptı
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