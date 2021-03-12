Samsun Çarşamba'da otomobilin çarptığı din görevlisi hayatını kaybetti!

ilinin Çarşamba ilçesinde yaşanan olayda, otomobilin çarptığı din görevlisi hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı yaralı olarak kurtuldu. Sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen otomobil, Gökçeli Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen Orta Camisi imam hatibi Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Coşkun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı Ahmet Atar’ın tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.