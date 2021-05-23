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Samsun Canik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı!

Samsun'un Canik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:41
Samsun Canik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı!
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Samsun’da sürücüsünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaşanan kaza Samsun’un Canik ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi viyadüğü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammed Gülay kontrolündeki 06 BZH 825 plakalı otomobil direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Yaşanan  kazada yolcu olarak otomobilde bulunan Nurhayat Gülay, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:41
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Anahtar Kelimeler:
SamsunCanik KazaKaza Haberi
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