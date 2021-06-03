İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 3 Haziran 2021 Perşembe

Gündeme bomba gibi düşen Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 03.06.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:20
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 3 Haziran 2021 Perşembe
Takip Et:

Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru

Samsun Karadeniz’de bulunan en önemli şehirlerin başında gelir. Orta Karadeniz’de cazibe merkezi olan Samsun 55 plaka koduyla akıllara kazınmıştır. Samsun’un hem liman kenti olması, hem tarihi ve doğal güzelliklerinin çok çeşitli olması, hem de sanayi ve ticaret başkenti olması yönüyle vatandaşlarımız sık sık iş bulmak için gelirler. Samsun Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan en önemli istihdam merkezlerinden biridir. Her sene yüzlerce kişilik personel alımı yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü çoğu vatandaşımız bu iş imkânıyla alakalı araştırmalar yapıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı

2020 yılı beraberiyle nüfusu 1,5 milyon olmasına karşın işsizlik problemi oldukça azdır. Onlarca kişilik iş imkânı her sene yayımlanmaktadır. Memur, personel, eleman, işçi alımı belediye bünyesinde yapılıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları nedir?

Samsun ülkemizin en önemli kültür, turizm, sanayi, liman, ticaret şehirlerinden biridir. Türkiye’nin bu güzel şehrinde belediye hizmetlerine önem verilir. Belediyemiz geniş nüfusa hizmet edebilmek ve kaliteli hizmet verebilmek için sık sık personel alımı yapıyor. Yapılacak olan personel alımları çeşitli pozisyon ve kadrolar için oluyor ve aday olanlarda çeşitli şartlar aranıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi personel alımlarına üniversite, lise, ilkokul mezunları başvuru yapabilirler. İşkur üzerinden ya da bazen KPSS puanıyla çeşitli yaşlardaki kadın-erkek işe alınabilir. En çok personel alımı yapan bölümler ise güvenlik görevlisi, temizlik personeli, işçi, aşçı, zabıta, şoför, bekçi, itfaiyeci, tekniker, teknisyen, psikolog, hemşire, diyetisyen, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım görevlisi, VHKİ, tahsildar, avukat, mimar, mühendis, grafiker, istatistikçi, veteriner, şehir plancısı, imam, gassal olarak sıralanabilir. Bu adaylarda bazı zamanlarda KPSS puanı aranırken bazen de KPSS puanına bakılmaz.

Samsun büyükşehir belediyesi iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Samsun büyükşehir belediyesinin yayınlamış olduğu personel alım duyuruları İŞKUR üzerinden ya da direkt belediye tarafınca yönetilmektedir. Başvuracak olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla İŞKUR’dan başvurularını gerçekleştirir. Belediyenin kendisinin yapacağı alımlar ise daha fazla ilgi görür. Çünkü personeller sözleşmeli ya da kadrolu olarak istihdam edilir. Başvuracak kişiler belediyeni kendi web adresinden iş ilanlarını takip etmeli ve başvurularını gerçekleştirmelidirler. Başvurular bazen intenet üzerinden yapılır bazen de belediyeye giderek elden başvuruyla gerçekleştirilir.


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:20
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu hafta ŞOK’ta neler var, hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bu hafta ŞOK’ta neler var, hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu
Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları!
Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları!
Türkiye ne kadar Suriyeli var? 2021 yılı Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı
Türkiye ne kadar Suriyeli var? 2021 yılı Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı
Çamlıca kulesi giriş ücreti kaç lira?
Çamlıca kulesi giriş ücreti kaç lira?
AVM'ler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
AVM'ler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
5-6 Haziran Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
5-6 Haziran Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Popüler Haberler

Sosyal medya düzenlemesi maddeleri nelerdir? Instagram, Facebook, Twitter için TBMM'de kabul edilen sosyal medya yasası detayları
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Instagram’da gönderi keşfet’e nasıl düşülür? Keşfete düşme yöntemleri
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 3 Haziran 2021 Perşembe
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
3 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışında ne var?
Halkbank 60.000 TL kredi kampanyası
2021 Veraset ve İntikal Vergisi nedir, hesaplaması nasıl yapılır? 2021 Veraset ve İntikal Vergisi miktarı
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
SGK Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara toplu para iadesi yapıyor!
TRT 1 Uyanış: Selçuklu dizisi Hasan Sabbah gerçek tarihte kimdir?
Yemin dizisi Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş'ın hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri Kimdir? İsmail Ege Şaşmaz dizideki rolü ve hayatı
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Gardiyan kimdir ne iş yapar?2021 Gardiyan ve infaz koruma memuru nöbetleri nasıl oluyor?
Akıcı ve konu olarak sürükleyici okunacak kitaplar listesi
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası nereden, hangi kurumlardan, nasıl alınır?
Evde doğal ve kolay cilt bakımı yapmak için maske hazırlanış tarifleri 2021
Ailelerin bilgisayar oyunlarını yasaklamaları çözüm mü?
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
SSK ve Bağkur emeklisiyim ne kadar maaş alırım? Haziran 2021 SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı hesaplaması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.