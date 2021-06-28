İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 28 Haziran 2021 Pazartesi

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 28-06-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 06:03
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 28 Haziran 2021 Pazartesi
Takip Et:

Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru

Samsun Karadeniz’de bulunan en önemli şehirlerin başında gelir. Orta Karadeniz’de cazibe merkezi olan Samsun 55 plaka koduyla akıllara kazınmıştır. Samsun’un hem liman kenti olması, hem tarihi ve doğal güzelliklerinin çok çeşitli olması, hem de sanayi ve ticaret başkenti olması yönüyle vatandaşlarımız sık sık iş bulmak için gelirler. Samsun Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan en önemli istihdam merkezlerinden biridir. Her sene yüzlerce kişilik personel alımı yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü çoğu vatandaşımız bu iş imkânıyla alakalı araştırmalar yapıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı

2020 yılı beraberiyle nüfusu 1,5 milyon olmasına karşın işsizlik problemi oldukça azdır. Onlarca kişilik iş imkânı her sene yayımlanmaktadır. Memur, personel, eleman, işçi alımı belediye bünyesinde yapılıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları nedir?

Samsun ülkemizin en önemli kültür, turizm, sanayi, liman, ticaret şehirlerinden biridir. Türkiye’nin bu güzel şehrinde belediye hizmetlerine önem verilir. Belediyemiz geniş nüfusa hizmet edebilmek ve kaliteli hizmet verebilmek için sık sık personel alımı yapıyor. Yapılacak olan personel alımları çeşitli pozisyon ve kadrolar için oluyor ve aday olanlarda çeşitli şartlar aranıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi personel alımlarına üniversite, lise, ilkokul mezunları başvuru yapabilirler. İşkur üzerinden ya da bazen KPSS puanıyla çeşitli yaşlardaki kadın-erkek işe alınabilir. En çok personel alımı yapan bölümler ise güvenlik görevlisi, temizlik personeli, işçi, aşçı, zabıta, şoför, bekçi, itfaiyeci, tekniker, teknisyen, psikolog, hemşire, diyetisyen, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım görevlisi, VHKİ, tahsildar, avukat, mimar, mühendis, grafiker, istatistikçi, veteriner, şehir plancısı, imam, gassal olarak sıralanabilir. Bu adaylarda bazı zamanlarda KPSS puanı aranırken bazen de KPSS puanına bakılmaz.

Samsun büyükşehir belediyesi iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Samsun büyükşehir belediyesinin yayınlamış olduğu personel alım duyuruları İŞKUR üzerinden ya da direkt belediye tarafınca yönetilmektedir. Başvuracak olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla İŞKUR’dan başvurularını gerçekleştirir. Belediyenin kendisinin yapacağı alımlar ise daha fazla ilgi görür. Çünkü personeller sözleşmeli ya da kadrolu olarak istihdam edilir. Başvuracak kişiler belediyeni kendi web adresinden iş ilanlarını takip etmeli ve başvurularını gerçekleştirmelidirler. Başvurular bazen intenet üzerinden yapılır bazen de belediyeye giderek elden başvuruyla gerçekleştirilir.


Son Güncelleme: 28.06.2021 06:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Monarşi nedir, anlamı ne demek?
Monarşi nedir, anlamı ne demek?
Hayvanlar cennete gider mi? Hayvanlar için cennet ve cehennem var mı?
Hayvanlar cennete gider mi? Hayvanlar için cennet ve cehennem var mı?
Süt kaç günde bozulur? Bozuk süt nasıl anlaşılır? Kutusu açılan süt kaç günde tüketilmeli?
Süt kaç günde bozulur? Bozuk süt nasıl anlaşılır? Kutusu açılan süt kaç günde tüketilmeli?
Bim Aktüel, Stanley Termos Mug alınır mı? Stanley Termos Mug kullanıcı yorumları
Bim Aktüel, Stanley Termos Mug alınır mı? Stanley Termos Mug kullanıcı yorumları
Oruç tutulması kimler için zorunludur? Oruç tutmak farz olan kişiler kimlerdir?
Oruç tutulması kimler için zorunludur? Oruç tutmak farz olan kişiler kimlerdir?
Oruç nasıl mükafatlandırılır? Oruç tutan kişi ne kazanır?
Oruç nasıl mükafatlandırılır? Oruç tutan kişi ne kazanır?

Popüler Haberler

65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavı konu başlıkları
TBMM'de kabul edilen sosyal medya üzerindeki yeni düzenlemeler nelerdir?
Koronavirüs pandemi yardımı 1000 TL nakit yardımı başvuruları ne zaman? 3. Faz yardımları ne zaman belli olacak?
Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 28 Haziran 2021 Pazartesi
4 banka özel bankadan 60.000 TL yeni kredi kampanyası ile hızlı kredi
2021 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
Muhtaçlık durumunda olanlar için devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
SGK'dan toplu para iadesi almak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? İşte SGK mevzuatı şartları
Kurban bayramı namazı nasıl kılınmaktadır? Kurban bayramı namazının detayları
AGİ 2021 Haziran ne kadar oldu? 2021 Haziran Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?
Savaşçı 108. bölüm Fox TV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Seni Çok Bekledim dizisindeki Şebo karakteri kimdir?
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2021 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Hangi hastalar malülen emekli olur? 2021 Malullük sayılacak hastalıklar hangileri?
Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Haziran 2021 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışında ne var?
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 dizi, film ve programları
3004 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3004 nitelik kodu özel şart anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.