İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 4 Mayıs 2021 Salı

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 04.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 05:54
Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 4 Mayıs 2021 Salı
Takip Et:

Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru

Samsun Karadeniz’de bulunan en önemli şehirlerin başında gelir. Orta Karadeniz’de cazibe merkezi olan Samsun 55 plaka koduyla akıllara kazınmıştır. Samsun’un hem liman kenti olması, hem tarihi ve doğal güzelliklerinin çok çeşitli olması, hem de sanayi ve ticaret başkenti olması yönüyle vatandaşlarımız sık sık iş bulmak için gelirler. Samsun Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan en önemli istihdam merkezlerinden biridir. Her sene yüzlerce kişilik personel alımı yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü çoğu vatandaşımız bu iş imkânıyla alakalı araştırmalar yapıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı

2020 yılı beraberiyle nüfusu 1,5 milyon olmasına karşın işsizlik problemi oldukça azdır. Onlarca kişilik iş imkânı her sene yayımlanmaktadır. Memur, personel, eleman, işçi alımı belediye bünyesinde yapılıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları nedir?

Samsun ülkemizin en önemli kültür, turizm, sanayi, liman, ticaret şehirlerinden biridir. Türkiye’nin bu güzel şehrinde belediye hizmetlerine önem verilir. Belediyemiz geniş nüfusa hizmet edebilmek ve kaliteli hizmet verebilmek için sık sık personel alımı yapıyor. Yapılacak olan personel alımları çeşitli pozisyon ve kadrolar için oluyor ve aday olanlarda çeşitli şartlar aranıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi personel alımlarına üniversite, lise, ilkokul mezunları başvuru yapabilirler. İşkur üzerinden ya da bazen KPSS puanıyla çeşitli yaşlardaki kadın-erkek işe alınabilir. En çok personel alımı yapan bölümler ise güvenlik görevlisi, temizlik personeli, işçi, aşçı, zabıta, şoför, bekçi, itfaiyeci, tekniker, teknisyen, psikolog, hemşire, diyetisyen, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım görevlisi, VHKİ, tahsildar, avukat, mimar, mühendis, grafiker, istatistikçi, veteriner, şehir plancısı, imam, gassal olarak sıralanabilir. Bu adaylarda bazı zamanlarda KPSS puanı aranırken bazen de KPSS puanına bakılmaz.

Samsun büyükşehir belediyesi iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Samsun büyükşehir belediyesinin yayınlamış olduğu personel alım duyuruları İŞKUR üzerinden ya da direkt belediye tarafınca yönetilmektedir. Başvuracak olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla İŞKUR’dan başvurularını gerçekleştirir. Belediyenin kendisinin yapacağı alımlar ise daha fazla ilgi görür. Çünkü personeller sözleşmeli ya da kadrolu olarak istihdam edilir. Başvuracak kişiler belediyeni kendi web adresinden iş ilanlarını takip etmeli ve başvurularını gerçekleştirmelidirler. Başvurular bazen intenet üzerinden yapılır bazen de belediyeye giderek elden başvuruyla gerçekleştirilir.




Son Güncelleme: 04.05.2021 05:54
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bim 11 Mayıs Salı aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Bim 11 Mayıs Salı aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satılmayacak mı?
Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satılmayacak mı?
KOSGEB 75 Bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler 75 bin TL kredi için başvurabilir, şartları neler? KOSGEB 2021 faizsiz kredi desteği başvuru yolları ve şartları
KOSGEB 75 Bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler 75 bin TL kredi için başvurabilir, şartları neler? KOSGEB 2021 faizsiz kredi desteği başvuru yolları ve şartları
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındığın kilosu kaç tl ? 4 Mayıs 2021 Salı Fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındığın kilosu kaç tl ? 4 Mayıs 2021 Salı Fındık borsalarında fındık kaç lira?
Afyon biyoenerji santralindeki yangında son durum ne? Biyoenerji santrali kimin?
Afyon biyoenerji santralindeki yangında son durum ne? Biyoenerji santrali kimin?
Hıdırellez gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?
Hıdırellez gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

Popüler Haberler

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavı konu başlıkları
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
Pandemi Sosyal yardım nakit ödemeleri 3. kez ne zaman yapılacak?
İnstagram keşfete düşmek için içerikler nasıl olmalıdır?
Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 4 Mayıs 2021 Salı
4 Özel bankadan düşük faizli 60000 TL anında kredi kampanyası
2021 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
SGK’dan prim iadesi talep edilebilme şartları nelerdir? SGK, SSK, emekli, Bağkur, herkesi ilgilendiriyor
3004 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Dexter yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı ( 9. sezon tanıtımı )
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 4 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı
3 Mayıs 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Sefirin Kızı dizisindeki Sahra karakteri Kimdir? Deniz Işın dizideki rolü ve hayatı
Erken emeklilik mümkün mü? 2021 Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!
Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası yazılı ve uygulamalı sınavda hangi tür sorular soruluyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.