İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 7 Eylül 2020 Pazartesi

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:29
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 7 Eylül 2020 Pazartesi
Takip Et:

Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru

Samsun Karadeniz’de bulunan en önemli şehirlerin başında gelir. Orta Karadeniz’de cazibe merkezi olan Samsun 55 plaka koduyla akıllara kazınmıştır. Samsun’un hem liman kenti olması, hem tarihi ve doğal güzelliklerinin çok çeşitli olması, hem de sanayi ve ticaret başkenti olması yönüyle vatandaşlarımız sık sık iş bulmak için gelirler. Samsun Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan en önemli istihdam merkezlerinden biridir. Her sene yüzlerce kişilik personel alımı yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü çoğu vatandaşımız bu iş imkânıyla alakalı araştırmalar yapıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı

2020 yılı beraberiyle nüfusu 1,5 milyon olmasına karşın işsizlik problemi oldukça azdır. Onlarca kişilik iş imkânı her sene yayımlanmaktadır. Memur, personel, eleman, işçi alımı belediye bünyesinde yapılıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları nedir?


Samsun ülkemizin en önemli kültür, turizm, sanayi, liman, ticaret şehirlerinden biridir. Türkiye’nin bu güzel şehrinde belediye hizmetlerine önem verilir. Belediyemiz geniş nüfusa hizmet edebilmek ve kaliteli hizmet verebilmek için sık sık personel alımı yapıyor. Yapılacak olan personel alımları çeşitli pozisyon ve kadrolar için oluyor ve aday olanlarda çeşitli şartlar aranıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi personel alımlarına üniversite, lise, ilkokul mezunları başvuru yapabilirler. İşkur üzerinden ya da bazen KPSS puanıyla çeşitli yaşlardaki kadın-erkek işe alınabilir. En çok personel alımı yapan bölümler ise güvenlik görevlisi, temizlik personeli, işçi, aşçı, zabıta, şoför, bekçi, itfaiyeci, tekniker, teknisyen, psikolog, hemşire, diyetisyen, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım görevlisi, VHKİ, tahsildar, avukat, mimar, mühendis, grafiker, istatistikçi, veteriner, şehir plancısı, imam, gassal olarak sıralanabilir. Bu adaylarda bazı zamanlarda KPSS puanı aranırken bazen de KPSS puanına bakılmaz.

Samsun büyükşehir belediyesi iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Samsun büyükşehir belediyesinin yayınlamış olduğu personel alım duyuruları İŞKUR üzerinden ya da direkt belediye tarafınca yönetilmektedir. Başvuracak olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla İŞKUR’dan başvurularını gerçekleştirir. Belediyenin kendisinin yapacağı alımlar ise daha fazla ilgi görür. Çünkü personeller sözleşmeli ya da kadrolu olarak istihdam edilir. Başvuracak kişiler belediyeni kendi web adresinden iş ilanlarını takip etmeli ve başvurularını gerçekleştirmelidirler. Başvurular bazen intenet üzerinden yapılır bazen de belediyeye giderek elden başvuruyla gerçekleştirilir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 14:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu

Popüler Haberler

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 7 Eylül 2020 Pazartesi
İş Bankası 60.000 TL kredi kampanyası
2020 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
Muhtaçlık durumunda olanlar için devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
3004 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
TV8 sabah programı Bir Bilen Bir Pişiren sunucuları Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir? Sunucular hakkında bilgiler
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası yazılı ve uygulamalı sınav nasıl oluyor?
PTT 2020 yılında personel alımı yapacak mı? PTT personel alımı aday başvuru şartları neler, belli oldu mu?
Esnaf Kefalet Kredisi başvuru süreçleri nasıl işler? 2020 Esnaf Kefalet kredisinin şartları nelerdir?
Survivor elenenler yarışmacılar ne olacak, karantinaya alınacak mı?
Memur aile yardımı kaç tl oldu? 2020 Memur aile yardımı tutarı
Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı için gelişmeler
İnto The Night dizisinde oynayan Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş rol aldığı yapımlar
Van'da Korona Virüsü mü var? Van'da Corona Virüsüne haberleri doğru mu?
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Eylül 2020
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Eylül 2020
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
3003 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 3003 nitelik kodu özel şartı nedir?
2020 Kadınlar ve Erkekler için erken emeklilik için yöntemler
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.