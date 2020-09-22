İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 22 Eylül 2020 Salı

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 22 Eylül 2020 Salı tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 21:11
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 22 Eylül 2020 Salı
Takip Et:

Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru

Samsun Karadeniz’de bulunan en önemli şehirlerin başında gelir. Orta Karadeniz’de cazibe merkezi olan Samsun 55 plaka koduyla akıllara kazınmıştır. Samsun’un hem liman kenti olması, hem tarihi ve doğal güzelliklerinin çok çeşitli olması, hem de sanayi ve ticaret başkenti olması yönüyle vatandaşlarımız sık sık iş bulmak için gelirler. Samsun Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan en önemli istihdam merkezlerinden biridir. Her sene yüzlerce kişilik personel alımı yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü çoğu vatandaşımız bu iş imkânıyla alakalı araştırmalar yapıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı

2020 yılı beraberiyle nüfusu 1,5 milyon olmasına karşın işsizlik problemi oldukça azdır. Onlarca kişilik iş imkânı her sene yayımlanmaktadır. Memur, personel, eleman, işçi alımı belediye bünyesinde yapılıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları nedir?


Samsun ülkemizin en önemli kültür, turizm, sanayi, liman, ticaret şehirlerinden biridir. Türkiye’nin bu güzel şehrinde belediye hizmetlerine önem verilir. Belediyemiz geniş nüfusa hizmet edebilmek ve kaliteli hizmet verebilmek için sık sık personel alımı yapıyor. Yapılacak olan personel alımları çeşitli pozisyon ve kadrolar için oluyor ve aday olanlarda çeşitli şartlar aranıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi personel alımlarına üniversite, lise, ilkokul mezunları başvuru yapabilirler. İşkur üzerinden ya da bazen KPSS puanıyla çeşitli yaşlardaki kadın-erkek işe alınabilir. En çok personel alımı yapan bölümler ise güvenlik görevlisi, temizlik personeli, işçi, aşçı, zabıta, şoför, bekçi, itfaiyeci, tekniker, teknisyen, psikolog, hemşire, diyetisyen, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım görevlisi, VHKİ, tahsildar, avukat, mimar, mühendis, grafiker, istatistikçi, veteriner, şehir plancısı, imam, gassal olarak sıralanabilir. Bu adaylarda bazı zamanlarda KPSS puanı aranırken bazen de KPSS puanına bakılmaz.

Samsun büyükşehir belediyesi iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Samsun büyükşehir belediyesinin yayınlamış olduğu personel alım duyuruları İŞKUR üzerinden ya da direkt belediye tarafınca yönetilmektedir. Başvuracak olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla İŞKUR’dan başvurularını gerçekleştirir. Belediyenin kendisinin yapacağı alımlar ise daha fazla ilgi görür. Çünkü personeller sözleşmeli ya da kadrolu olarak istihdam edilir. Başvuracak kişiler belediyeni kendi web adresinden iş ilanlarını takip etmeli ve başvurularını gerçekleştirmelidirler. Başvurular bazen intenet üzerinden yapılır bazen de belediyeye giderek elden başvuruyla gerçekleştirilir.



Son Güncelleme: 22.09.2020 21:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarını açıkladı
İBB, Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarını açıkladı
Ehliyet ve sürücü belgesi taşımaya son! Çipli kimlik dönemi başladı
Ehliyet ve sürücü belgesi taşımaya son! Çipli kimlik dönemi başladı
Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!
Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı

Popüler Haberler

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 22 Eylül 2020 Salı
4 Özel bankadan düşük faizli 60000 TL anında kredi kampanyası
Veraset ve intikal vergisi taksitlendirme yapılıyor mu?
Devletten 962 TL - 1561 TL sosyal yardım parası hemen başvurun
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
KPSS 3004 özel şartı nedir? 3004 nitelik kodu nedir? 3004 özel koşulu ne demektir?
Bir Bilen Bir Pişiren sunucular Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası yazılı ve uygulamalı sınavda hangi tür sorular soruluyor?
PTT 2020 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 2020 personel alım şartları neler?
Esnaf Kefalet Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Esnaf Kefalet Kredisi için hangi belgeler gerekir?
Survivor Araba ödülü markası ve modeli 2020 ne?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yazın eğitim devam edecek mi?
Gürcistan para birimi nedir? Gürcistan para birimi TL karşılığı ne kadardır?
Mecliste KYK kredi borç affı ile ilgili gelişmeler! Kyk borçları silinecek mi?
Arka Sokaklar Serpil kimdir? Gerçek adı ne? Filiz Kaya hakkında bilgiler
1000 TL pandemi sosyal yardımından kimler yararlanabilir? 2020 Eylül Edevlet pandemi yardımı ön başvurusu adımları
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Eylül 2020
Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.