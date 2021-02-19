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Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 19 Şubat 2021 Cuma

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 19.02.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 16:52
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 19 Şubat 2021 Cuma
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Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru

Samsun Karadeniz’de bulunan en önemli şehirlerin başında gelir. Orta Karadeniz’de cazibe merkezi olan Samsun 55 plaka koduyla akıllara kazınmıştır. Samsun’un hem liman kenti olması, hem tarihi ve doğal güzelliklerinin çok çeşitli olması, hem de sanayi ve ticaret başkenti olması yönüyle vatandaşlarımız sık sık iş bulmak için gelirler. Samsun Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan en önemli istihdam merkezlerinden biridir. Her sene yüzlerce kişilik personel alımı yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü çoğu vatandaşımız bu iş imkânıyla alakalı araştırmalar yapıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı

2020 yılı beraberiyle nüfusu 1,5 milyon olmasına karşın işsizlik problemi oldukça azdır. Onlarca kişilik iş imkânı her sene yayımlanmaktadır. Memur, personel, eleman, işçi alımı belediye bünyesinde yapılıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları nedir?

Samsun ülkemizin en önemli kültür, turizm, sanayi, liman, ticaret şehirlerinden biridir. Türkiye’nin bu güzel şehrinde belediye hizmetlerine önem verilir. Belediyemiz geniş nüfusa hizmet edebilmek ve kaliteli hizmet verebilmek için sık sık personel alımı yapıyor. Yapılacak olan personel alımları çeşitli pozisyon ve kadrolar için oluyor ve aday olanlarda çeşitli şartlar aranıyor.

Samsun büyükşehir belediyesi personel alımlarına üniversite, lise, ilkokul mezunları başvuru yapabilirler. İşkur üzerinden ya da bazen KPSS puanıyla çeşitli yaşlardaki kadın-erkek işe alınabilir. En çok personel alımı yapan bölümler ise güvenlik görevlisi, temizlik personeli, işçi, aşçı, zabıta, şoför, bekçi, itfaiyeci, tekniker, teknisyen, psikolog, hemşire, diyetisyen, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım görevlisi, VHKİ, tahsildar, avukat, mimar, mühendis, grafiker, istatistikçi, veteriner, şehir plancısı, imam, gassal olarak sıralanabilir. Bu adaylarda bazı zamanlarda KPSS puanı aranırken bazen de KPSS puanına bakılmaz.

Samsun büyükşehir belediyesi iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Samsun büyükşehir belediyesinin yayınlamış olduğu personel alım duyuruları İŞKUR üzerinden ya da direkt belediye tarafınca yönetilmektedir. Başvuracak olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla İŞKUR’dan başvurularını gerçekleştirir. Belediyenin kendisinin yapacağı alımlar ise daha fazla ilgi görür. Çünkü personeller sözleşmeli ya da kadrolu olarak istihdam edilir. Başvuracak kişiler belediyeni kendi web adresinden iş ilanlarını takip etmeli ve başvurularını gerçekleştirmelidirler. Başvurular bazen intenet üzerinden yapılır bazen de belediyeye giderek elden başvuruyla gerçekleştirilir.



Son Güncelleme: 19.02.2021 16:52
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