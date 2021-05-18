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Samsun Bafra'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı!

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halinde giden otomobili sollayan motosiklet sürücüsü otomobile çarpmasının ardından motosikleti devrilerek yere düştü. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

18 Mayıs 2021 Salı 22:02
Samsun Bafra'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı!
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Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza Bafra ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Aşağıbakırpınar Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine doğru seyir halinde giden Ayşegül K. (23) kontrolündeki 55 AEG 282 plakalı otomobile, Bekir Anıl Erdal dönüş yaptığı sırada, otomobili sollayarak geçen Naci B. (21) yönetimindeki 55 TK 879 plakalı motosiklet çarptı. Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavisi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 18.05.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
Motor KazasıSamsunBafraKaza Haberi
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