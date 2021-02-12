Samsun Bafra’da Baraj Gölüne Pikap Düştü: 3 Ölü 1 Yaralı!

Samsun ilinin Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Kolay mevkisinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri intikal etti.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla suya düşen pikaptaki 4 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 kişi de tedavi altına alınmak üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.