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Samsun askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Samsun’da askerlik yapacak olan vatandaşlar ve Samsun’da asker yakını olan vatandaşlar, askerlik şubelerinin konumunu ve iletişim bilgilerini merak ediyor. Bu yönde araştırmalar yapan vatandaşlar için, Samsun’da bulunan askerlik şubelerinin hem adresini hem de iletişim bilgilerine haberimizin içerisinde yer verdik. İşte detaylar...

16 Ocak 2021 Cumartesi 08:27
Samsun askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Samsun’da askerlik yapacak olan vatandaşlar ile Samsun’da askerlik yapan yakını olan vatandaşlar, askerlik şubelerinin konumunu ve iletişim bilgilerini merak ediyor. Samsun’da bulunan 16 askerlik şubesinin, konum bilgilerini ve iletişim bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, intenet üzerinden araştırmalar yapıyor. İşte Samsun’da bulunan 16 askerlik şubesinin, konum ve iletişim bilgiler...

 

İlkadım Askerlik Şubesi –

Bu askerlik şubesini arayan vatandaşlar, Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi numara:10 İlkadım/Samsun adresine giderek, şubeye ulaşabilir.

Şubenin telefon numarası: 0362-440-28-47.

Şubenin faks numarası: 0362-440-27-88

Şubenin mail adresi: ilkadım_as_sb@msb.gov.tr

 

Atakum Askerlik Şubesi –

Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi numara:10 İlkadım/Samsun adresine giderek, şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-440-28-47.

Şubenin faks numarası: 0362-440-27-88

Şubenin mail adresi: ilkadım_as_sb@msb.gov.tr

 

Alaçam Askerlik Şubesi –

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak numara:2 Bafra/SAMSUN adresine giderek, şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-543-10-07

Şubenin faks numarası: 0362-542-61-81

Şubenin mail adresi: bafra_as_sb@msb.gov.tr

 

Ayvacık Askerlik Şubesi -

Sungurlu Mahallesi Hamam Geçidi Sokak numara:20 Çarşamba/SAMSUN adresinden şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-833-10-34

Şubenin faks numarası: 0362-833-68-76

Şubenin mail adresi: carsamba_as_sb@msb.gov.tr

 

Bafra Askerlik Şubesi -

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak numara:2 Bafra/SAMSUN adresinden şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-543-10-07

Şubenin faks numarası: 0362-542-61-81

Şubenin mail adresi: bafra_as_sb@msb.gov.tr

 

Canik Askerlik Şubesi -

Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi numara:10 İlkadım/Samsun adresine giderek, şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-440-28-47.

Şubenin faks numarası: 0362-440-27-88

Şubenin mail adresi: ilkadım_as_sb@msb.gov.tr

 

Çarşamba Askerlik Şubesi -

Sungurlu Mahallesi Hamam Geçidi Sokak numara:20 Çarşamba/SAMSUN adresinden şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-833-10-34

Şubenin faks numarası: 0362-833-68-76

Şubenin mail adresi: carsamba_as_sb@msb.gov.tr

 

Havza Askerlik Şubesi -

Medrese Mahallesi Ş. Osman Ünal Sokak numara:8 Havza/SAMSUN konumuna giderek şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-714-10-41

Şubenin faks numarası: 0362-714-62-11

Şubenin mail adresi: havza_as_sb@msb.gov.tr

 

Kavak Askerlik Şubesi -

Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi numara:10 İlkadım/Samsun adresine giderek, şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-440-28-47.

Şubenin faks numarası: 0362-440-27-88

Şubenin mail adresi: ilkadım_as_sb@msb.gov.tr

 

Ladik Askerlik Şubesi -

Medrese Mahallesi Ş. Osman Ünal Sokak numara:8 Havza/SAMSUN konumuna giderek şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-714-10-41

Şubenin faks numarası: 0362-714-62-11

Şubenin mail adresi: havza_as_sb@msb.gov.tr

 

Ondokuz Mayısıs Askerlik Şubesi -

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak numara:2 Bafra/SAMSUN adresinden şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-543-10-07

Şubenin faks numarası: 0362-542-61-81

Şubenin mail adresi: bafra_as_sb@msb.gov.tr

 

Salıpazarı Askerlik Şubesi -

Sungurlu Mahallesi Hamam Geçidi Sokak numara:20 Çarşamba/SAMSUN adresinden şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-833-10-34

Şubenin faks numarası: 0362-833-68-76

Şubenin mail adresi: carsamba_as_sb@msb.gov.tr

 

Tekkeköy Askerlik Şubesi -

Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi numara:10 İlkadım/Samsun adresine giderek, şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-440-28-47.

Şubenin faks numarası: 0362-440-27-88

Şubenin mail adresi: ilkadım_as_sb@msb.gov.tr

 

Terme Askerlik Şubesi -

Fenk Mahallesi Lise Caddesi numara:53 Terme/SAMSUN konumuna giderek şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-876-10-36

Şubenin faks numarası: 0362-876-60-50

Şubenin mail adresi: terme_as_sb@msb.gov.tr

 

Vezirköprü Askerlik Şubesi -

Tikenli Mahallesi 803. Sokak numara:43 Vezirköprü/SAMSUN adresinden şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-647-28-06

Şubenin faks numarası: 0362-647-22-32

Şubenin mail adresi: vezirkopru_as_sb@msb.gov.tr

 

Yakaken Askerlik Şubesi -

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak numara:2 Bafra/SAMSUN adresinden şubeye ulaşabilirsiniz.

Şubenin telefon numarası: 0362-543-10-07

Şubenin faks numarası: 0362-542-61-81

Şubenin mail adresi: bafra_as_sb@msb.gov.tr

 

Askerliği Samsun’a çıkan veya Samsun iline asker bir yakınını ziyaret etmeye gidecek kişiler, yukarıda bulunan adreslerden ve iletişim bilgilerinden şubeye ulaşabilir. Yukarıda toplam 16 tane askerlik şubesinin adresi ve iletişim bilgileri bulunmaktadır. Samsun ilinde bulunan askerlik şubelerinin adres ve iletişim bilgileri bu şekildedir.



Son Güncelleme: 16.01.2021 08:27
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SamsunSamsun Askerlik şubeleriAskerlikAskerlik şubeleriBafra
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