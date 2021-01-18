Samsun askere kaç gönderiyor? 2021 Samsun merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Millî Savunma Bakanlığı tarafından Samsun iline bağlı 16 ilçenin hangi aylarda kaç ile asker aldığını gösteren listede ilçelerin kaç tertip ile askere alınacağı yazmaktadır.

Samsun İlinin Askerlik Celp Tarihleri ve Tertipleri

Bafra ve Terme ilçeleri nüfusuna kayıtlı askerlik görevini yerine getirecek olan gençler mayıs ayında 2 tertip olarak askere alınacaktır.

Alaçam, Atakum, Canik, Havza, İlkadım, Ladik ve Yakakent nüfusuna kayıtlı askerlik görevini yerine getirecek olan gençler ağustos ayında 3 tertip olarak askere alınacaktır.

Asarcık, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü nüfusuna kayıtlı askerlik görevini yerine getirecek olan gençler kasım ayında 99/4 tertip olarak askere alınacaktır.