Sami Dede 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca, aracını evin damına çıkardı

Kayseri Tomarza ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Sami Helvacıoğlu adlı yaşlı adam, sıfır satın aldığı 1966 model cipi, yaklaşık olarak 50 yıl boyunca kullandı. Arıcılık yaparak bununla geçinen yaşlı adam 50 senedir bu aracı ile Türkiye’yi il il gezmiş. Aracının kullanılmaz hale gelmesiyle atıl duruma gelmesiyle aracını hurdacıya satmayı istemeyen yaşlı adam çok sevdiği aracını çocuklarının yardımı ile aracını evinin damına çıkardı.
Öte yandan garajın damında hurda aracı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Son Güncelleme: 08.02.2021 18:46