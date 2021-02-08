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Sami Dede 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca, aracını evin damına çıkardı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Sami Helvacıoğlu adlı yaşlı adam, ilk göz ağrı olan aracını satmaya kıyamayınca çocuklarının yardımı ile aracını evinin yanında bulunan garajın damına çıkardı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:46
Sami Dede 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca, aracını evin damına çıkardı
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Kayseri Tomarza ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Sami Helvacıoğlu adlı yaşlı adam, sıfır satın aldığı 1966 model cipi, yaklaşık olarak 50 yıl boyunca kullandı. Arıcılık yaparak bununla geçinen yaşlı adam 50 senedir bu aracı ile Türkiye’yi il il gezmiş. Aracının kullanılmaz hale gelmesiyle atıl duruma gelmesiyle aracını hurdacıya satmayı istemeyen yaşlı adam çok sevdiği aracını çocuklarının yardımı ile aracını evinin damına çıkardı.

Helvacıoğlu, ilk göz ağrısının satılmasını istemediği için çok sayıda anısının olduğu aracını kendisini kırmayan evlatları ile birlikte vinç çağırarak aracı vinç yardımı ile evinin yanında bulunan garajın damına çıkardılar. Aracı satılmadığı için mutlu olan yaşlı adam arada sırada pencereden aracına bakarak özlem gideriyor. 

Öte yandan garajın damında hurda aracı gören vatandaşlar ise  şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Son Güncelleme: 08.02.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
KayseriDamda Araç
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