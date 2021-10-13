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Sami Casim yakalandı mı? Sami Casim kimdir?

Sami Casim kimdir? Türkiye'de yaklanan DAEŞ üyesi Sami Casim Irak kaynaklı haberler göre yakalandı. Detaylı bilgiler haberimizde...

13 Ekim 2021 Çarşamba 18:15
Sami Casim yakalandı mı? Sami Casim kimdir?
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Sami Casim’i kim yakaladı, Türk istihbaratının bu yakalamada rolü ne? Returs adlı bir haber ajanası DAEŞ liderlerinden olsan Sami Casim’in yakalandığını duyurarak bunda Türk istihbaratının katkısının çok büyük olduğunu belirtti. Ajans bu haberini ise 3kaynağa dayandırarak paylaştı.  Bölgesel çapta bir güvenlik kaynağı olan S.Casim yerel güvenlik güçlerinin yardımıyla yakalandı. Bu yerel güçlerden kast edilen ise Suriyeli muhalifler olarak tahmin edilmekte.

Bir tuzak ile Türkiye’ye gelen ve buradan yakalan S.Casim ancak Casim’in Irak’dan mı Suriye’den mi Türkiye’ye geldiği tam olarak belli olmamakla birlikte ikisi hakkında da tahmin bulunmakta. Irak istihbaratı Casim’i aylardır izlemekteydi ve en sonunda DAEŞli birinin yakalanmasının ardından verdiği bilgilerin yakalanmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Saim Casim kimdi?

Irak ve Türkiye yetkililerinden haberi yapan ajanslara herhangi bir açıklama gitmedi. Bu kişi DAEŞ’in eski liderlerinden Ebubekir El-bağdadi’nin yardımcısı olarak görev yapmakla birlikte örgütün mali işlerinden sorumlu kişi olarak da bilinmekteydi. Irak yetkilierince S.Casim DAEŞ lideri olan Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi’ye oldukça yakın bir isim olarak bilinmektedir.

ABD tarafından da aranmakta olan S.Casim’in yakalanması için yardımcı olacak olanlara beş milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu. FBI’ın açıklamasına göre DAEŞ’in yapmış olduğu terör operasyonlarının finansmanında önemli bir rol sahibi olan ve örgüt için bir gelir kapısı olan yasa dışı petrol, gaz, tarihi eser, mineral satış gibi mali yükü olan operasyonları da yöneten bir kişiydi.

 


Son Güncelleme: 13.10.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
SamicasimırakhaberDaeşIstihbarat
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