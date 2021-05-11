Samasun İlkadım'da takla atarak su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı!

’un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına düşen otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaşanandan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza İlkadım ilçesine bağlı Mahmurdağı mevkiinde meydana geldi. Selim İ. Kontrolündeki 55 LG 208 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan su kanalına ters bir şekilde düştü. Kaza sonucunda araç sürücüsü Selim İ. İle Semihcan E. ve Tuğba İ. Yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Takla atarak yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin içinde bulunan yaralılar hastanede tedavi altına alındı.