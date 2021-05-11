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Samasun İlkadım'da takla atarak su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan su kanalına düşen otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

11 Mayıs 2021 Salı 19:05
Samasun İlkadım'da takla atarak su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı!
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Samsun’un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına düşen otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaşanan kazadan yaralı olarak kurtuldu.  Yaşanan kaza İlkadım ilçesine bağlı Mahmurdağı mevkiinde meydana geldi. Selim İ. Kontrolündeki 55 LG 208 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan su kanalına ters bir şekilde düştü. Kaza sonucunda araç sürücüsü  Selim İ. İle Semihcan E. ve Tuğba İ. Yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Takla atarak yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin içinde bulunan yaralılar hastanede tedavi altına alındı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:05
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIlkadımKazaKaza Haberi
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