Salgına rağmen kumar oynayan kişileri polis bastı! 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Türkiye'de yaklaşık 2 haftadır kısmı kapanma ve sıkı denetim devam ediyor. 15 Nisan'da getirilen sıkı kısıtlama kararları tüm illerde gece gündüz denetleniyor.

12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi

Bu kapsamda'da sıkı denetimlerde bulunan polis ekipleri merkezde ki bir denek binasında çeşitlioyunları oynatıldığı bilgisi geldi.,

İhbarı alan polis hemen çalışmalara başladı ve yapılan takip sonrasında adrese baskın düzenlendi. Normalde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken denek binasına baskın düzenleyen ekipler, bina içinde 12 kişiyi sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayarak kumar oynadığını belirledi. Yapılan kimlik kontrolleri sonrasında 12 kişiye 37 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan denek binası Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.