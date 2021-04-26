İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Salgına rağmen kumar oynayan kişileri polis bastı! 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Kütahya'da korona virüs tedbirleri denetimlerine çıkan ekipler, normalde kapalı olması gereken dernek binasında kumar oynayanlar bastı. İçeride yakalanan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:36
Salgına rağmen kumar oynayan kişileri polis bastı! 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
Takip Et:

Türkiye'de yaklaşık 2 haftadır kısmı kapanma ve sıkı denetim devam ediyor. 15 Nisan'da getirilen sıkı kısıtlama kararları tüm illerde gece gündüz denetleniyor.

Bu kapsamda Kütahya'da sıkı denetimlerde bulunan polis ekipleri merkezde ki bir denek binasında çeşitli kumar oyunları oynatıldığı bilgisi geldi.,

12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi

İhbarı alan polis hemen çalışmalara başladı ve yapılan takip sonrasında adrese baskın düzenlendi. Normalde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken denek binasına baskın düzenleyen ekipler, bina içinde 12 kişiyi sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayarak kumar oynadığını belirledi. Yapılan kimlik kontrolleri sonrasında 12 kişiye 37 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan denek binası Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KütahyaKumarKoronavirüs Tedbirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu
Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu
26 Nisan – 2 Mayısıs 2021 Haftalık burç yorumları
26 Nisan – 2 Mayısıs 2021 Haftalık burç yorumları
Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021 Pazar
Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021 Pazar
Şok Ramazan bayramı şekeri ve çikolata fiyatları 2021
Şok Ramazan bayramı şekeri ve çikolata fiyatları 2021
Şok Market 28 Nisan – 5 Mayısıs 2021 Çarşamba indirimli ürünler broşürü
Şok Market 28 Nisan – 5 Mayısıs 2021 Çarşamba indirimli ürünler broşürü
Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021
Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021

Popüler Haberler

Sgk süt parası alma şartları nelerdir? Süt parası başvuru şartları 2021
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
E-devlet trafik cezam var mı? E devlete trafik cezası ne zaman düşer?
2021 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Koltukaltı kararması için çözüm önerileri ve yöntemler
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Nisan 2021 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk ayrıldı mı?
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021
Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Doğal yollarla karıncaları evden kovma yöntemleri
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 25 Nisan 2021 Pazar
Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
27 Nisan 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Nisan Salı at yarışı programı
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2021
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Nisan 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.