Salgına rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

Geçtiğimiz günlerde başlayan normalleşme ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sıkılaştırıldı. Özellikle megakent İstanbul'un risk durumu açısından turuncudan, kırmızıya dönmesi sonucu kent genelinde denetimler sıkılaştırıldı.

Polis ekipleri ünlü isimlerin uğrak yeri olan Nişantaşı bölgesinde korona virüs kısıtlamaları çerçevesinde kapalı olması gereken bir restoranın gece geç saatlerde açık olduğu ihbarını aldı ve harekete geçti.

100 KİŞİ İÇERİDE

Bölgeye kısa süre içinde ulaşan ekipler restorana baskın düzenlediğinde içeride yaklaşık 100 kişinin kısıtlama kurallarını çiğneyerek, yemek yediği tespit edildi. Polis ekipleri tek tek kimlik kontrolü yaptıktan sonra içeride maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan kişilere idari para cezası uyguladı.

Ünlü sanatçı Yaşar İpek'te içeride görüldü.İpek, salgın sebebiyle yaklaşık 3 aydır evinde olduğunu belirten İpek, 3 sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi ve aracına binerek mekandan ayrıldı.