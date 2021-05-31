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Salgına rağmen doğum günü partisi

Harbiye’de yasağa rağmen gece yarısı bir restoranda doğum günü partisi düzenleyen grubun partisine polis ekipleri tarafından baskın gerçekleştirildi. Partide bulunan kişilere toplamda 55 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:11
Salgına rağmen doğum günü partisi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yasaklanan eğlenceler ve mekânlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Polis ekipleri bu kapsamda Harbiye'de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı. Yapılan ihbar neticesinde ekipler adı geçen yere bakın düzenlediler.

Salgını unutup doğum günü partisi verdiler

Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, mekana girdiklerinde içeride çok sayıda kişinin maske olmadan sosyal mesafeyi hiçe sayarak iç içe, yüksek sesli müzik eşliğinde masalarda oturarak eğlendiklerini gördü.

Pasta kesilip doğum günü partisinin de düzenlendiğini sesli müzik eşliğinde eğlenildiğinin gören ekipler gerçekleştirilen sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere toplamda  55 bin 504 lira idari para cezası uyguladı. Yapılan işlemler ardından mekan boşatıldı. Yaşanan baskın anları ise kameralar tarafından kaydedildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:11
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Anahtar Kelimeler:
PartiHarbiye
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