Salda Gölü nerededir, özelliği nedir? Salda gölü haritadaki yeri ve bulunduğu şehir

Son dönemdeki kuraklık ile adı sıkça anılan ve Doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Salda Gölü, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan tuz göllerinden biridir.

Salda Gölü benzersizdir, görülmesi gereken yerler arasında en üst sıradadır ve şimdi koruma alanı ilan edilmiştir.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Salda Gölü'nün bir görüntüsünü paylaştı. İnsanlar Mars araştırmalarında Salda Gölü'nün nerede ve hangi şehirde olduğu merak konusu oldu.

Salda Gölü nerede? Bu konu gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi.

Peki, NASA’nın Mars'ın yüzey özelliklerine sahip olduğunu söylediği Salda Gölü nerede? Salda Gölü'nün özelliği nedir?

Salda gölü nerede, hangi şehirde?

Şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan göl, ormanlık tepeler, kayalık arazi ve küçük alüvyal ovalar ile çevrili tuzlu karstik bir göl olmaktadır.

Kapalı bir havza yapısına sahiptir ve göl alanına akmaz. Tuz Gölü Bölgesi, yaklaşık 44 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve 3.184 metre su derinliği ile Türkiye'nin 3.’üncü en derin gölüdür.

Gölde oluşan hidromanyetik mineraller, "biyolojik mineralizasyon" un en güzel öneklerinden bir tanesidir.

14 Mart 2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile Salda Gölü özel çevre koruma bölgesi olarak belirlendi.

Salda gölü'nün özellikleri nelerdir?

Mars özelliklerine sahip dünyadaki iki yerden biri: İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Profesörü. Dr. Mike Russel 4 yıldır Salda Gölü üzerinde çalışıyor. Yeryüzünde biri kuzey Kanada'da diğeri Salda Gölü'nde olmak üzere Mars'ın yüzey özelliklerine sahip iki yer olduğuna dikkat çekti.

Profesör, gölde magnezyum dolu beyaz kayaların da Mars'ta bulunduğunu açıkladı. Russell, bu durumun geçmişte Mars'taki bölgenin bir okyanus veya göl olabileceğini, güneş enerjisi ve kimyasal moleküllerin birleşimi ile yaşanabileceğini gösterdiğini iddia etti.

Türkiye'nin en derin gölü: Tuz gölünde yer alan Türkiye'nin en derin tatlı su gölü, deniz seviyesinden 185 metre yükseklikte, deniz seviyesinden 1193 metre yüksekliktedir.

Gölün yüzölçümü 44 kilometrekaredir ve binlerce yıl önce jeolojik çöküşle oluştuğu tahmin edilmektedir.

Salda, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan dünyanın en derin üçüncü gölüdür. Dairesel bir yapıya sahip olan gölde iri sazan yaşamaktadır.

1989'dan beri Salda Gölü ve çevresi birinci sınıf doğa koruma alanı olarak listelenmiştir. Son 20 yılda göl seviyesi 3-4 metre çekilme oluşmuş ve çekilme devam ediyor.

Hastalıkları iyileştirmek için su: Uzmanlar, Salda Gölü üzerinde yapılan araştırmalarda göl suyunun sivilce ve mantar gibi bazı cilt hastalıklarıyla etkili bir şekilde savaşabileceğini buldu. Gölün toprak yapısının içerdiği mineraller nedeniyle hastalıklara faydalı olduğu bilinmektedir.