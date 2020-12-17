Salda Gölü hangi ilde, nerededir? Salda Gölü haritadaki yeri

Salda Gölü hangi şehirde? Salda Gölünün özellikleri kendine hayran bırakıyor!

Dünya’da Mars yüzeyinin benzerinde olan iki bölge vardır. Bu bölgelerden biri olan Salda Gölü merak edilmektedir. Salda Gölü’ nün suyunun renginin turkuaz oluşu ve beyaz kumlarıyla ilgi görmektedir.

Yerli yabancı birçok turistin ilgisini çeken Salda’ nın hangi şehirde olduğu sorgulanmaktadır.

SALDA GÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE?

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlıdır. 184 metre derinliktedir. Tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzadadır. 1989 ‘ dan itibaren doğal sit alanıdır. Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinmektedir.

İçerisinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türlerini yaşatmaktadır. Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmiştir. Bunun ardından 4.400 hektarlık korunan bölge 29.500 hektara yükselmiştir.