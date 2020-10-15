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Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma: "Ben bunları hak etmedim"

Bursa'da salça kazanı yüzünden çıkan tartışma sonucu oğlu Nuri Y.'yi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Sami Y. Tutuklu halde yargılanırken verdiği savunmasında olay anında ölmekten korktuğu için paniklediğini söyledi.

15 Ekim 2020 Perşembe 21:09
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde gerçekleşen olayda, söylenenlere göre 30 yaşındaki Nuri Y. sabah saatlerinde araları açık olan 54 yaşındaki baba Sami Y.'nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı almak istedi. Babanın kazanı vermek istememesi üzerine tartışma çıktı.

Çıkan tartışmaya 75 yaşındaki dede de dâhil olunca dede ile torun babayı darp etmeye başladılar. Kavganın büyümesi üzerine baba Nuri Y. Aldığı pompalı tüfek ile oğluna ateş açtı. Ardından babasını vurmaya kalkışan ancak tüfekte çıkan aksaklıktan faydalanan dede olay yerinden kaçtı.


Yaralanan Nuri Y. Hastaneye kaldırılırken baba Sami Y. Gözaltına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Y. Kurtarılamadı.

'BEN BUNLARI HAK ETMEDİM'

Çıkarıldığı mahkemede kazanın kendisine ait olduğunu söyleyen baba kazanı istediğini ama oğlunun vermek istemediğini kazanı çekiştirdiklerinde arbede yaşandığını ve oğlu Nuri Y.’nin kendisine balta ile vurduğunu ve tekrar vurmak istediğinde engel olduğunu çıkan tartışmanın büyüdüğünün bu arada evden aldığı dede yadigârı silahın sapının kırıldığını eve girince babasının ardından geldiğini ve korkutmak amaçlı havaya ateş açtığını  oğlunun sonradan içeri girip balta ile kendisine vurmak isterken silahı ateşlediğini ve oğlunun vurularak yere düştüğünü  panikle hareket ettiğini ve çok pişman olduğunu ekledi.



Son Güncelleme: 15.10.2020 21:09
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Anahtar Kelimeler:
BursaCinayetBaba Oğlunu Vurdu
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