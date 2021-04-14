Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavat: Salatu selam okunuşu

Müslüman aleminin Hz. Muhammed’i anmak için kullandığı Salavat en basit haliyle şu şekildedir: "Allahümme salli alâ Muhammed", "Sallallahü aleyhi ve sellem". Salavat şu şekilde okunmaktadır: Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in adını anarken bu sözcükler ile aynı zamanda kendisine dua etmekteyiz: aleyhisselam ya da aleyhissalatü vesselam ya da sallallahü aleyhi ve sellem. Salavat’ın birçok farklı çeşidi bulunmaktadır.

Salavat çeşitleri

- Salavatı şerife,

- Salavatı mecule,

- Salavatı fatih,

- Salavatı kübra,

- Salavatı tefriciye ve salavat duası

Bunlara ayriyeten namaz kılarken okuduğumuz Salli Barikler de dahildir. Salavat-ı şerife okumak büyük fazilet taşır.

Salavat getirmek

Kökeni Salat kelimesinden gelmekte olan Salavat, birçok farklı durumda ve şekilde kullanılabilmektedir. Salavat getirmenin bir sınırı yoktur, kişi ne kadar salavat getirirse bu o kadar çok onun hayrına olur. Salavatın en kısa hali ise şu şekildedir: "Âllâhümme salli alâ Muhammed." Türkçe meali ise: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." şeklindedir.

Salavatı Şerife

Salavatı Şerife şu şekilde çekilmelidir: "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." Buna istifaden Salavatın en kısa hali olan " Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." de söylenebilir.

Farklı ve kolay salavat çeşitleri ise şu şekildedir:

- "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

- "Sallallahü aleyhi ve sellem"

- "Allahümme salli alâ Muhammed"

- "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

Salavat nerelerde okunmalı?

Salavat birçok durumda ve yerde okunabilmektedir. Salavatın okunabildiği zamanlar ise

Sabah ile akşam,

Cuma günleri ve Cuma geceleri,

Peygamber efendimizin kabir ziyareti,

Safa ile Merve sırasında, İkamet etmekteyken,

Abdest alınırken ve abdest alımından sonra,

Okumakta olduğunuz bir duanın başında,ortasında ve sonunda,

Bir yere toplanırken ve toplanılan yerden dağılırken,

Vaaz vermekte iken,

Kulağınız çınlarken,

Bir şey unutulduğunda,

Hadis okumaya başlarken ve bitirmenizin ardından,

Kitap ve fetva yazarken,

Derse girerken,

Kız istenirken,

Evlenilirken ve evlendirmekteyken,

Önemli işlere başlarken,

Cenaze namazı sırasında ve namazda teşehhüdden sonra,

Pilav yerken,

Gül koklarken,

Mescide girerken ve çıkarken,

Müsafeha ederken salavat okunabilir. Peygamber efendimiz, Hz. Muhammed’in ismini duyanların ömürlerinde en az bir kere bile olsa salavat getirmeleri farz olarak kabul edilir.

Ezan okunduğunda veya peygamber efendimizin ismi söylendiğinde salavat getirilmesi birçok fazilet taşımaktadır. Peygamber efendimize salavat getirmiş olan kişilerin adı Peygamber efendimize iletilmektedir. Günahlarımızın affına vesile olmaktadır. Kıyamet günü geldiğinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed salavat getirenlerin yanında olacaktır.