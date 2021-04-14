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Salavat nedir, nasıl getirilir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini konular merak ediliyor. Vatandaşlarımız salavat nasıl getirilir, salavatın hükmü nedir, salavatın sevabı nedir sorularının yanıtlarını arıyor. Salavatın okunuşu belli oldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:24
Salavat nedir, nasıl getirilir?
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Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini konular merak ediliyor. Vatandaşlarımız salavat nasıl getirilir, salavatın hükmü nedir, salavatın sevabı nedir sorularının yanıtlarını arıyor. Salavatın okunuşu belli oldu. Hz. Muhammed ve onun soyundan gelenler saygı için okunan salavatın okunuşu belli oldu.

Salavat, sadece ramazan günlerinde değil, her gün okunabilecek bir şeydir. Salavat, Hz. Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere saygı gösterilmesi adına okunmaktadır.

Salavat Ne Anlama Gelir?

Salavat kelimesi selam ve salat kelimelerinde oluşmaktadır. Salat-u Selam da denmektedir. Hazreti Peygamberimize okunan Allah’ın rahmetini ve selamını bildiren şeydir. Salat kelimesinin çoğul hali olarak dikkat çekmektedir. Hz. Muhammed’e meleklerin, Allah’ın salat ve rahmet etmesi, müminlerin de ona salat etmesi anlamlarına gelir.

Kısa Salavat Okunuşu

Salavatın kısaca okunuşu şu şekildedir: ‘’Allahümme Salli ala Muhammed’’ ya da ‘’Sallalahu aleyhi ve sellem’’ olmaktadır. Ayrıca ‘’Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim’’ şeklinde söylenmektedir.

Salavat Getirmenin Sevapları

  • Salavat getirene Allah rahmetini verir.
  • Salavat getirenin adı Hz. Muhammed’e verilir.
  • Fakirlik görmez.
  • Huzur bulur.
  • Kötülerden korunur.


Son Güncelleme: 14.04.2021 14:24
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Anahtar Kelimeler:
SalavatHz. Muhammed
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