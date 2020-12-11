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Salavat nasıl getirilir, salavatın anlamı nedir?

İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri olan Salavatın anlamı birçok insan tarafından merak edilmektedir. Hz. Muhammed'in adı geçtiğinde, Mevlid kandilinde, namazlarda ve namazlarda kullanılan salavatın nasıl getirileceği ve anlamı ile ilgili detaylı bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 21:18
Salavat nasıl getirilir, salavatın anlamı nedir?
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Salavat’ın anlamı ne?

Hz. Muhammed ve Hz. Muhammed’in soyundan gelmekte olan (Ehl-i Beyt), saygılarını sunmak adına Müslümanlar tarafından okunmakta olan duaların genel adına; Salavat denir.

 

Genelde Hz. Muhammed’in adının söylenmesinden sonrasında “Sallallâhu aleyhi ve sellem” şeklinde dile getirilmekte olan salavat, yazımında “s.a.v.”, “s.a.s” ya da “s.a.” şeklinde kısaltılmaktadır. Anlamı ise “Allah’ın duası ve selamı onun üzerinde olsun” şeklindedir. En yaygın şekilde kullanımı ise “Sallallâhu aleyhi ve sellem” şeklinde olmaktadır.

 

En Çok Kullanılmakta Olan Salavat Nedir

En çok kullanılan salavat çeşidi “Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve Âla ali seyyidinâ Muhammed” şekşinde olmaktadır ve bu salavat öncelikle Hz. Muhammed için okunduğu belirtilerek başlanır. İnançlı bireyler de bu salavat ile Hz. Muhammed’e selam ve sâlat okumaları istenmektedir. Müslümanlıkta namazın içerisinde yapılan tahiyyat oturmasında, namazın ardından okunan dualarda, farklı dualarda(mevlid) ve Hz. Muhammed’ in isminin geçtiği zamanlarda da salavat okunur.

 

 

Salavat getirmek ve Salavatın anlamı

Salavatın en yaygın ve en kısa şekilde kullanımı “Âllahümme salli alâ ali Muhammed” şeklindedir. Anlamı ise: “Allah’ım, efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed’e, salat selamı ilet.” şeklindedir.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 21:18
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