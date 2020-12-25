Salatı Vitir namazı nedir, nasıl kılınır? Salatı Vitir Namazı'nda okunan dualar

Vitir namazı yatsı namazından ayrı bir namaz olmasına karşın yatsı namazının ardından kılınır. Vitir namazının diğer namazlardan farkı yalnız kılınmasıdır. Yatsı namazının ardından kılınan vitir namazı aslında gece namazıdır. Kılınış açısından da diğer namazlardan farkı olan vitir namazı yalnız olarak kılınır ancak yalnızca Ramazan ayında teravih namazının ardından cemaatle kılınır.

Vitir namazı kılınışı

Önce niyet ederiz "Niyet ettim Allah rızası için Vitir namazını kılmaya" Tekbir getirerek "Allahu Ekber" namaza başlarız.

Erkekler: eller, avuç içleri kıbleye bakacak şekilde, baş parmaklar kulak memesine değdirilerek tekbir alırlar.

Kadınlar: elleri göğüsleri hizasında kıbleye bakar şekilde tekbir alırlar.

Eller bağlandıktan sonra Sübhaneke'yi okuruz. Sonra Eûzü Besmele çekip "Eûzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim" Fatiha Suresini okuruz ve "Amin" deriz. Ardından namaz surelerinden birini okuyup; sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra "Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

“Allahu Ekber" diyerek otururuz.

Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece ikinci rekat başlamış olur.

Ayağa kalkınca elleri bağlayıp Besmele çekeriz "Bismillahirrahmanirrahim" Fatiha Suresi okur ve "Amin" deriz, ardından da namaz surelerinden birini okuruz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra "Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz.

Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" deyip Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra Ettehiyyâtü duasını okuruz.

Secdeden Allahu Ekber deyip ayağa kalkarız. Böylece üçüncü rekat başlamış olur.

Elleri tekrar bağlayıp besmele çekerek "Bismillahirrahmanirrahim "

"Fatiha Suresi" amin deriz ve "bir namaz suresi" okuruz. sonra yeniden tekbir alırız. "Allahu Ekber"

Kunut dualarını okuruz ve Rükûa gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra "Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz.

Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" deyip Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra Ettehiyyâtü , Allâhumme salli , Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Dualar bitince başımızı önce sağ tarafa çevirerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz. Sonra sola çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.